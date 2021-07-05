В Тбилиси отменили марш ЛГБТ

В Тбилиси ЛГБТ-активисты отменили «Марш достоинства», запланированный на 5 июля после того, как в центре города собрались несколько тысяч противников акции. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Несмотря на то что организаторы отменили шествие, на улицах продолжаются беспорядки. Противники ЛГБТ забросали камнями и бутылками журналистов. Пострадали 15 работников СМИ. Полиция задержала несколько демонстрантов.

Ранее противники «Марша достоинства» ворвались в офис организаторов и разорвали флаг ЛГБТ. Против проведения акции выступили премьер-министр страны и МВД.

Ранее неправительственная организация «Тбилиси Прайд» объявила неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая должна была завершиться «Маршем достоинства» 5 июля. Против мероприятий в поддержку ЛГБТ также выступила патриархия Грузии.