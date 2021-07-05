В Тбилиси противники гей-парада ворвались в офис организаторов акции

В Тбилиси противники запланированного на 5 июля гей-парада ворвались в офис организаторов акции. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

На опубликованной записи видно, как несколько человек залезли с улицы на балкон, сорвали флаг ЛГБТ, а затем прошли внутрь помещения.

В центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек, которые намерены не допустить проведения ЛГБТ-шествия, передает «Интерфакс». Они напали на журналистов, обвинив их в пропаганде идей секс-меньшинств. Кроме того, демонстранты разобрали несколько палаток, установленных оппозицией в ноябре прошлого года возле парламента.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на заседании правительства, призвал организаторов гей-парада отказаться от своих планов.

Ранее неправительственная организация «Тбилиси Прайд» объявила неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая должна завершиться «Маршем достоинства» 5 июля.