В Тбилиси задержаны 100 человек

В Тбилиси 100 человек задержаны на митингах против ЛГБТ и в поддержку избитых журналистов, передает ТАСС.

«68 человек освобождены под подписку, а остальные 32 находятся в изоляторе временного содержания», — сообщили в МВД Грузии.

Еще двое задержанных обвиняются в совершении уголовных преступлений. Одному вменяют физическое оскорбление оператора телеканала «Палитраньюс», второму — то, что он разбил стекло полицейского автомобиля.

6 июля на проспекте Руставели в Тбилиси параллельно проходили две акции. Возле здания парламента митинговали в знак солидарности с журналистами, на которых накануне напали противники гей-парада. У расположенной неподалеку церкви Кашвети протестовали защитники традиционных ценностей. Две акции разделял полицейский кордон с железными ограждениями.

5 июля ЛГБТ-активисты хотели устроить «Марш достоинства» в центре грузинской столицы. Тысячи противников акции вышли на улицы, устроили массовые беспорядки и атаковали журналистов. Пострадали около 50 сотрудников СМИ. Гей-парад отменили.