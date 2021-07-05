Более 50 журналистов пострадали на акции противников гей-парада в Тбилиси

В Тбилиси более 50 журналистов пострадали на акции против «Марша достоинства», запланированной ЛГБТ-активистами на 5 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Грузии.

«Были выявлены факты насилия в отношении 55 человек, в том числе 53 представителей различных СМИ», — сказали в ведомстве.

За административные нарушения были задержаны восемь человек.

Ранее организаторы «Марша достоинства» отменили проведение мероприятия после того, как в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек. Протестующие выступили резко против проведения ЛГБТ-шествия и забросали камнями и бутылками журналистов. Несколько демонстрантов были задержаны полицией. Кроме того, противники марша бросили взрывчатку во двор здания одной из неправительственных организаций.

До этого противники гей-парада ворвались в офис его организаторов и разорвали флаг ЛГБТ.