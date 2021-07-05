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В Тбилиси отпраздновали отмену гей-парада

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В центре Тбилиси противники гей-парада отпраздновали отмену мероприятия. Об этом сообщает Telegram-канал издания РБК.

Противники акции собрались в центре грузинской столицы. Они отметили несостоявшийся ЛГБТ-марш с музыкой, песнями и танцами.

Ранее протестующие против гей-парада в Тбилиси бросили бомбу во двор здания, где находились организаторы акции и журналисты. По данным СМИ, в результате взрыва пострадала одна девушка. Ей оказали медицинскую помощь.

Координаторы ЛГБТ-марша были вынуждены отменить мероприятие после того, как в центре Тбилиси собрались несколько тысяч его противников. Некоторые из них начали бросать камни и бутылки в журналистов. От нападений пострадали 15 работников СМИ. До этого протестующие ворвались в офис организаторов гей-парада и порвали флаг ЛГБТ.

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