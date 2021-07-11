В Грузии начался митинг после смерти избитого противниками ЛГБТ оператора

В центре Тбилиси на проспекте Руставели несколько тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки правительства. Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия», недовольство людей вызвала смерть оператора Лексо Лашкарава, которого избили во время акции против ЛГБТ 5 июля.

Сообщается, что символом акции является кровь. В знак солидарности с журналистами, пострадавшими во время беспорядков в Тбилиси, люди пришли на митинг в рубашках, залитых красной краской. «Система убивает! Выходи за жизнь!» — выкрикивают протестующие.

По информации канала, люди собрались у офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Среди митингующих — лидеры оппозиции, журналисты, молодежь. Они попытались пройти в здание, чтобы поговорить с представителями власти, однако полицейские не дали им этого сделать.

Проестующие требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его кабинета министров, справедливого расследования смерти Лексо Лашкарава и наказания для всех участников нападения на оператора.

В воскресенье, 11 июля, стало известно о смерти оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава. Мужчина был найден мертвым в своей квартире.

Как сообщалось ранее, на акции против «Марша достоинства», запланированной ЛГБТ-активистами на 5 июля в Тбилиси, пострадали более 50 журналистов. За административные нарушения были задержаны восемь человек.