Избитый противниками ЛГБТ оператор грузинского телеканала умер

Оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, избитый в Тбилиси во время акции против ЛГБТ, умер в своей квартире. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Тело Лашкаравы обнаружила его мать, на месте работают криминалисты. В настоящий момент точная причина смерти погибшего не называется.

Как сообщалось ранее, на акции против «Марша достоинства», запланированной ЛГБТ-активистами на 5 июля в Тбилиси, пострадали более 50 журналистов. За административные нарушения были задержаны восемь человек.

Организаторы «Марша достоинства» отменили проведение мероприятия после того, как в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек. Протестующие выступили резко против проведения ЛГБТ-шествия и забросали камнями и бутылками журналистов. Несколько демонстрантов были задержаны полицией. Кроме того, противники марша бросили взрывчатку во двор здания одной из неправительственных организаций.