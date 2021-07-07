Противники гей-парада в Тбилиси порвали флаг Евросоюза и попали на видео

В Тбилиси противники проведения гей-парада порвали флаг Евросоюза возле парламента и попали на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

На видео толпа скандирует: «Грузия!» Некоторые пытаются разорвать полотно зубами и топчут его ногами. Вместо флага Евросоюза участники акции водружают флаг Грузии под радостные возгласы собравшихся.

5 июля ЛГБТ-активисты хотели устроить «Марш достоинства» в центре Тбилиси. Тысячи противников акции вышли на улицы, после чего гей-парад отменили. Защитники традиционных ценностей бросили взрывное устройство в офис организаторов «Марша достоинства», сожгли флаг ЛГБТ и напали на журналистов. Пострадали около 50 сотрудников СМИ.

На следующий день в центре Тбилиси параллельно прошли акция в знак солидарности с избитыми журналистами и акция против ЛГБТ. Участники второй акции сорвали с флагштока возле парламента флаг Евросоюза и сожгли его. Утром 7 июля председатель парламента Каха Кучава лично повесил новый флаг ЕС, передает «Sputnik Грузия».

«Неприемлемо опускать флаг ЕС. Наши стратегические партнеры постоянно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Их вклад в развитие Грузии бесценен», — подчеркнул он.