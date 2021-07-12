МВД Грузии обвинило погибшего оператора в употреблении спиртного перед смертью

МВД Грузии обвинило оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкараву, погибшего после избиения противниками ЛГБТ, в употреблении спиртного перед смертью. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Силовики опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, снятые 10 июля. На них видно, как Лашкарава шатается, падает, а затем поднимается и идет домой. МВД утверждает, что факт нетрезвого состояния Лашкаравы показан на видео, но окончательные выводы можно будет сделать только после завершения экспертизы.

Утром 11 июля телеоператор был найден мертвым в собственной квартире. За шесть дней до этого, 5 июля, он был избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Лашкарава получил переломы костей лица, ему провели операцию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Тбилиси проходят митинги с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его правительства.