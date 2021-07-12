Грузинские журналисты перекрыли улицы после гибели коллеги из-за акции ЛГБТ

Несколько сотен грузинских журналистов и сторонников оппозиции вышли на протест в центре Тбилиси с требованием расследовать гибель оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы после столкновений сторонников и противников ЛГБТ-движения 5 июля. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

По данным издания, собравшиеся перекрыли улицы в центре Тбилиси и в настоящее время зачитывают заявление пострадавших от действий радикалов сотрудников прессы и их коллег. Протестующие требуют отставки правительства во главе с Ираклием Гарибашвили и обвиняют руководство страны в неспособности защитить собственных граждан.

Сейчас к месту проведения акции стягиваются усиленные наряды полиции. О столкновениях несогласных с силовиками пока не сообщалось.

В это же время вице-премьер Грузии Тея Цулукиани объявила в эфире местных телеканалов, что ни один из членов кабмина не намерен оставлять свой пост и назвала происходящее «генерализованным психозом». «Мы привыкли к этому, и никто не собирается подавать в отставку или куда-то уходить, для этого существуют выборы», — сказала она.

Массовые акции протеста вспыхнули в Грузии в связи с гибелью оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы после столкновений сторонников и противников ЛГБТ-движения 5 июля в центре Тбилиси. Мужчина и еще около 50 журналистов получили травмы от рук радикалов. Вскоре его обнаружили мертвым у себя дома.

Сторонники ЛБГТ-движения организовали акцию в поддержку меньшинств в Тбилиси 5 июля. Вскоре организаторы объявили об отмене мероприятия после того, как в центре Тбилиси собрались несколько тысяч протестующих, которые забросали камнями и бутылками журналистов. Многие из них получили тяжелые травмы и были госпитализированы. О смерти одного из них, оператора Лексо Лашкаравы стало известно 11 июля.