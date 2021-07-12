В Грузии раскрыли причину гибели избитого противниками ЛГБТ оператора

Причиной смерти оператора грузинской телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, которого ранее избили на акции противники ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, могла стать передозировка наркотиков, раскрыли в МВД Грузии. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники МВД провели более 200 следственных операций. «Согласно заключению химической экспертизы, в пробах, взятых с трупа, были обнаружены наркотики морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин», — заявили в МВД.

Ранее МВД Грузии обвинило оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкараву, погибшего после избиения противниками ЛГБТ, в употреблении спиртного перед смертью. МВД утверждает, что факт нетрезвого состояния Лашкаравы показан на видео, но окончательные выводы можно будет сделать только после завершения экспертизы.

Утром 11 июля телеоператор был найден мертвым в собственной квартире. За шесть дней до этого, 5 июля, во время беспорядков в Тбилиси он был избит противниками ЛГБТ. У Лашкаравы были диагностированы переломы лицевых костей, ему провели операцию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Тбилиси проходят митинги с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его правительства.