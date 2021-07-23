Украинские силовики поймали турок с партией героина на миллиарды рублей

Украинские силовики в ходе спецоперации задержали двух граждан Турции, которые пытались ввести в страну 368 килограммов героина общей стоимостью в один миллиард гривен (2,7 миллиарда рублей). Об этом на своей странице в Facebook рассказала генеральный прокурор республики Ирина Венедиктова.

По ее словам, пойманные турки были членами международного картеля, который занимался поставкой наркотиков из Ирана в страны Евросоюза, а также Россию и на Украину. Для отвлечения внимания таможенников они занимались перевозкой легальных грузов, лишь изредка перевозя крупные партии запрещенных веществ.

Задержать наркоторговцев удалось на одном из складов в Киеве. В их грузовике были найдены 1159 брикетов героина, еще несколько — неподалеку от склада. «Украина не должна быть узлом для наркобизнеса и контрабанды, поэтому активно выступает против распространения этих опасных веществ», — написала Венедиктова. Согласно украинскому законодательству, задержанным может грозить до 12 лет тюрьмы.

Ранее на Украине поймали двух пенсионерок, наладивших бизнес по продаже наркотиков на десятки тысяч долларов. По данным правоохранителей, «банду» организовала 73-летняя украинка, которая наладила каналы поставки и сбыта психоактивных веществ. Позднее она подключила к их распространению 72-летнюю подругу. В квартирах у женщин были найдены сотни упаковок с нелегальными препаратами.