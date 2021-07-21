На Украине впервые задержали пирата

В Николаеве задержали украинца, захватившего судно в Индийском океане и требовавшего выкуп за его освобождение. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве отметили, что это первый случай в истории страны, когда ее гражданин обвиняется в пиратстве.

По данным СБУ, пиратом решил стать житель Николаевской области. Он работал в компании, занимающейся обеспечением безопасности коммерческих судов, и решил захватить один из охраняемых кораблей. Угрожая оружием, украинец потребовал изменить курс судна, а также предоставить ему денежное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов (более 37 миллионов рублей). После переговоров с менеджерами судовладельца пират согласился сдать оружие и корабль за шесть тысяч долларов.

Вернувшись на базу охранной компании, украинец захватил уже ее арсенал. Он потребовал 100 тысяч долларов, угрожая утопить все оружие, однако ему отказали в выкупе. После этого злоумышленник начал выбрасывать арсенал за борт, но был остановлен силой. В СБУ подчеркнули, что события происходили в нейтральных водах, а потому преступника нельзя было привлечь к ответственности.

Украинским силовикам удалось задержать пирата в ходе спецоперации в Николаеве. Отмечается, что после приезда на родину он несколько раз менял паспорт и место жительства.

Ранее на Украине поймали двух пенсионерок, наладивших бизнес по продаже наркотиков на десятки тысяч долларов. По данным правоохранителей, «банду» организовала 73-летняя украинка, которая наладила каналы поставки и сбыта психоактивных веществ. Позднее она подключила к их распространению 72-летнюю подругу. В квартирах у женщин были найдены сотни упаковок с наркотиками.