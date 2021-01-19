На Украине задержали торговавшего вакансиями в офисе Зеленского

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало бывшего помощника депутата Верховной Рады, который торговал вакансиями в офисе президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы по теме Вскрыли консервы На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи Слили в унитаз Пока Украина судится за разграбленные туалеты, ее флот превращается в металлолом

Имена задержанного и его бывшего руководителя не называются. По версии следствия, мужчина продавал вакансии в аппарате главы государства за 200 тысяч долларов. Он был взят оперативниками при получении задатка за свою «работу».

Теперь украинцу грозит уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Он может провести за решеткой от пяти до 12 лет. Пресс-служба президентского офиса пока не комментировала произошедшее.

Ранее Служба безопасности Украины задержала во Львовской области бывшего военного, который украл из воинской части пять многофункциональных радиостанций и пытался продать их за 50 тысяч долларов. Вместе с ними он намеревался сбыть программное обеспечение, антенны и другие комплектующие.