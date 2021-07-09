Крупнейший магазин наркотиков в даркнете начал экспансию на Украину и в СНГ

Крупнейшая в российском даркнете площадка по продаже наркотиков Hydra планирует расширить свое присутствие на рынках сопредельных государств. Об этом свидетельствует опубликованное ресурсом объявление, адресованное жителям восьми постсоветских государств: Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Представители ресурса написали, что готовы начать экспансию в указанные страны. Торговцы наркотиками заявили, что намерены расширить свое присутствие на черных рынках государств.

Одновременно на форуме сайта появилась тема «Акция для продавцов СНГ», созданная администраторами ресурса. В ней потенциальных наркоторговцев пытаются привлечь «льготными предложениями».

Отмечается, что на данный момент крупнейший даркнет-рынок представлен отдельными магазинами во всех перечисленных странах.

В 2019 году «Лента.ру» выпустила крупное расследование о становлении российского рынка наркотиков, создании профильных маркетплейсов в даркнете и их противостоянию между собой. Победителем из этой борьбы вышла Hydra — она стала самым популярным маркетплейсом по торговле наркотиками в даркнете. Анализ показал, что число активных пользователей магазина на момент расследования составляло 800 тысяч человек. Ежедневно через площадку пряталось 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. После расследования «Ленты.ру» Россия ужесточила наказание за пропаганду наркотиков в интернете.