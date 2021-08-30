В Польше попытались разрушить забор на границе с Белоруссией

В Польше задержали пытавшихся разрушить забор на границе с Белоруссией преступников

В Польше пограничники вместе с военными задержали 13 человек, пытавшихся разрушить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Об этом сообщает радио RMF24.

По данным польской Пограничной службы, преступниками оказались 12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов. Они привязали проволочное заграждение к двум автомобилям и попытались таким образом растянуть его. В ведомстве также отметили, что среди задержанных был активист общественной организации «Открытый диалог» Бартош Крамек.

По информации портала Onet, перед тем, как атаковать приграничные заграждения, злоумышленники опубликовали обращение, в котором прокомментировали свои мотивы.

В частности, в нем говорится об ответственности Польши как союзника США в Афганистане. «Сейчас на нас частично тоже лежит ответственность за положение, в котором оказались афганцы, оставшиеся один на один с исламистскими фундаменталистами. Но у нас есть обязательства перед беженцами, прибывающими в нашу страну», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что польские власти решили установить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что подобные меры необходимы для ограничения потока нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европейского союза (ЕС) с белорусской территории.