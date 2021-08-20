Группа нелегальных мигрантов застряла между Польшей и Белоруссией

Несколько десятков нелегалов оказались заблокированы между Польшей и Белоруссией

Несколько десятков нелегальных мигрантов застряли между Польшей и Белоруссией. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

Группа нелегалов пыталась незаконно пересечь границу Польши со стороны Белоруссии. Достигнув нейтральной территории, они оказались заблокированы польскими пограничниками с одной стороны и белорусскими — с другой. По словам корреспондента агентства, в таком положении мигранты находятся уже 11 дней. Отмечается, что среди них нет ни одной женщины или ребенка, а основную часть группы составляют молодые мужчины.

Ситуацию прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, страна не готова пускать нелегалов на свою территорию из-за опасения, что это повлечет за собой увеличение потока мигрантов.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач назвал ситуацию с нелегалами на границе с Белоруссией «политической акцией» белорусского президента Александра Лукашенко. По его мнению, тем самым глава республики пытается спровоцировать миграционный кризис.

Поток нелегальных мигрантов, которые с территории Белоруссии пытаются попасть в страны Европейского союза, увеличился в мае на фоне очередного обострения отношений Минска с Западом и обещания Лукашенко ослабить контроль за границей.