Лукашенко обвинил Польшу в развязывании пограничного конфликта

Польша развязала приграничный конфликт с Белоруссией на фоне инцидента с беженцами из Афганистана. С таким обвинением в адрес Варшавы выступил президент республики Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, несколько дней назад польские пограничники задержали большую группу мигрантов и под угрозой применения силы заставили ее вернуться на территорию Белоруссии. «Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси», — пояснил Лукашенко.

Он отметил, что мигранты находятся в нейтральной полосе уже «двое или трое суток», а потому Минску придется каким-либо образом решать эту проблему. «Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать», — рассказал глава государства.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.

Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Предположительно, белорусское руководство использует туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.