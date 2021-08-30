В Польше рассказали о мести Лукашенко и решили помочь Литве охранять границу

Польша направит отряды полицейских для защиты Литвы от нелегальных мигрантов из Белорусии. Об этом заявил министр внутренних дел (МВД) республики Мариуш Каминьский, передает TVN 24.

По его словам, власти Литвы направили Польше запрос о помощи в охране границы в связи с усугублением миграционного кризиса, особенно на фоне событий в Афганистане. Он также отметил, что увеличение числа нелегалов из Белоруссии стало местью режима президента Александра Лукашенко за то, что западные страны оказали помощь белорусским оппозиционерам.

«В Литве сложная ситуация. В последние недели продолжается миграционное давление на литовской границе, на внешней границе Европейского союза», — сказал Каминьский, комментируя решение о помощи литовским властям.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.

Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Предположительно, белорусское руководство использует туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.

Ряд стран решили отгородиться от Белоруссии заборами. Однако в Литве в ходе строительства ограждения закончилась проволока. В Польше же решили не возводить новый забор, а переделать старый, который использовался для защиты от кабанов-переносчиков африканской чумы свиней.