В Белоруссии заявили о «бесчеловечных методах» вытеснения беженцев из Латвии

Пограничники Латвии практикуют бесчеловечные методы вытеснения беженцев на территорию Белоруссии. Об этом заявили в пресс-службе белорусского Госпогранкомитета, передает ТАСС.

Как заявили в ведомстве, с 24 по 27 августа пограничники Латвии привозили группы иностранцев к границе напротив Полоцкого погранотряда и затем с применением физической силы и служебных собак выдворяли их из своей страны в Белоруссию.

«Зачастую просто оставляют людей, в том числе женщин и детей, посреди леса без еды и одежды. Бросая их на выживание, они одновременно сообщают в своих СМИ о том, что якобы группы мигрантов ушли в Беларусь», — заявили в ведомстве.

Также там отметили, что если инцидент фиксируют белорусские пограничники, то латвийские силовики забирают беженцев и везут на другой участок, чтобы повторить алгоритм. При этом латвийская сторона скрывает «преступные действия от общественности, СМИ и международных организаций», заявили в Белоруссии.

Ранее ЕСПЧ обязал Латвию и Польшу обеспечить жильем, продуктами, чистой водой и медикаментами всех нелегальных мигрантов, застрявших на границе с Белоруссией.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад. При этом белорусские власти отказываются впускать беженцев обратно.

