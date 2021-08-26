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Россиян предупредили о росте преступности из-за ситуации в Афганистане

Генерал-лейтенант Жданов: осенью в россиян ждет рост преступности из-за наплыва нелегалов
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Фото: US AIR FORCE / Reuters

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенент Юрий Жданов в интервью РИА Новости предупредил россиян о риске осложнения криминогенной обстановки в стране в ближайшие месяцы.

По его словам, из-за ситуации в Афганистане уже этой осенью в стране может случиться наплыв нелегалов через страны СНГ. Он отметил, что вместе с беженцами в Россию могут проникнуть и преступники, причем, как легальным, так и нелегальным путем.

По мнению Жданова, пристальное внимание сейчас необходимо уделять Узбекистану и Таджикистану как странам, непосредственно граничащим с Афганистаном. Он отметил, что следить за ситуацией и заниматься этим вопросом сейчас нужно вплотную.

С наплывом нелегалов уже столкнулись Польша и Латвия. Уже несколько суток они караулят толпу мигрантов на границе с Белоруссией. Власти Прибалтийских стран отказываются принимать афганских и иранских беженцев, находящихся сейчас на территории Белоруссии. Однако Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Польши и Латвии оказать мигрантам всю необходимую помощь, в том числе обеспечить их продуктами питания, водой и одеждой, а также оказать необходимую медицинскую помощь и, по возможности, предоставить временное жилье.

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