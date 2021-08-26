«Известия»: эксперты заявили, что полного разрыва отношений Белоруссии и Польши не будет

Оценена возможность полного разрыва отношений Белоруссии и Польши на фоне ситуации с беженцам из Афганистана и Ирака, застрявшим на границе с Белоруссией. Мнение на этот счет высказали опрошенные «Известиями» эксперты.

По словам специалистов, полного разрыва отношений Минска и Варшавы не произойдет из-за торгово-экономических связей и выгоды взаимодействия.

Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич считает, что разрыва отношений ждать не стоит. «У двух стран крепкие торгово-экономические связи. Кроме того, польско-белорусские отношения важны для Москвы, Пекина и Берлина, потому что большой транзит из Китая в Западную Европу проходит, в основном, через Польшу. Поэтому полного разрыва отношений ожидать не стоит. Напряженность будет сохраняться, будет много слов, жестов, взаимных обвинений, но действовать стороны будут осторожно. Экономические и политические связи сохранятся», — сказал он.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин выразил похожее мнение. По его словам, полного разрыва отношений не произойдет, а кризис на границе стран может разрешиться. «Вряд ли отношения ухудшатся. Во-первых, ухудшаться им особенно некуда. Во-вторых, обе стороны понимают выгоду от совместного взаимодействия. Если говорить именно о ситуации с мигрантами, то она, вероятно, сейчас будет приобретать иное значение. В связи с событиями в Афганистане, наверное, последуют общеевропейские решения, а значит кризис на границе Белоруссии и Польши зазвучит по-другому. Возможно, Брюссель окажет помощь Варшаве», — говорит собеседник.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад. Президент Белоруссии Александр Лукшенко в свою очередь заявил, что республика не обязана принимать у себя беженцев, которые «идут в просвещенную, теплую, уютную Европу».

