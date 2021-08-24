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Пушков объяснил возведение Польшей и Литвой заборов на границе с Белоруссией

Сенатор Пушков объяснил постройку Польшей и Литвой заборов на границе с Белоруссией
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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал строительство заборов властями Польши и Литвы на границе этих стран с Белоруссией для защиты от потока беженцев. Об этом он написал во вторник, 24 августа, в своем Telegram-канале.

«Чувство самосохранения в Вильнюсе и Варшаве, да и в ряде других европейских столиц сильнее, чем приверженность правам беженцев. Абсолютизация этих прав, как и всей доктрины "прав человека", гибельна для Европы», — полагает политик.

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Литва столкнулась с наплывом мигрантов с территории Белоруссии после того, как в мае президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пообещал ослабить контроль над границей. Литва начала строить забор из колючей проволоки, но была вынуждена приостановить работы из-за нехватки материалов. Украина в качестве помощи отправила в республику 38 тонн проволоки.

23 августа о своем решении из-за усугубления миграционного кризиса построить забор на границе с Белоруссией объявили власти Польши.

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