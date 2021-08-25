Пушков оценил требование ЕСПЧ к Польше и Латвии позаботиться о беженцах

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) к Польше и Латвии позаботиться о беженцах из Афганистана и Ирака, застрявшим на границе с Белоруссией и оказать им необходимую помощь. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, решения ЕСПЧ вовсе не обязательно выполняются странами ЕС, иногда тяжбы «длятся долго». Однако в этом случае, по мнению Пушкова, «компромисс не просматривается».

«Если же Польша и Латвия допустят беженцев на свою территорию, это породит цепную реакцию. Тысячи выходцев со Среднего Востока начнут обращаться в ЕСПЧ, суд — в силу прецедента — начнет принимать аналогичные решения и "крепость Польша" рухнет, падет, открыв свои ворота тысячам и тысячам мигрантов. Согласится ли Варшава на такой сценарий? Или сошлется на своей суверенитет и откажется выполнять решение ЕСПЧ? От этого зависит, убережется ли от массовой миграции Восточная Европа. Или же ее в этом отношении ждет судьба Западной», — написал он.

Ранее ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии оказать помощь беженцам из Афганистана и Ирака на границе с Белоруссией.

24 августа Пушков прокомментировал строительство заборов властями Польши и Литвы на границе этих стран с Белоруссией для защиты от потока беженцев. «Чувство самосохранения в Вильнюсе и Варшаве, да и в ряде других европейских столиц сильнее, чем приверженность правам беженцев», — выразил мнение сенатор.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что республика не обязана принимать у себя беженцев, которые «идут в просвещенную, теплую, уютную Европу».