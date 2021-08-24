МВД Белоруссии оценило вероятность массового прибытия беженцев из Афганистана

Власти Белоруссии оценили вероятность потока беженцев из Афганистана, передает «Интерфакс — Запад».

«Перемещение вынужденных мигрантов из Афганистана в Беларусь не должно приобрести массовый характер. Это связано с удаленностью нашей республики от региона Центральной Азии, а также благодаря проведению соответствующей визовой политики», — заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

По его словам, ходатайства афганцев об убежище будут рассматриваться в рамках предусмотренной законом процедуры. «В настоящее время каких-либо ограничений на въезд для граждан Афганистана на территорию Беларуси нет», — отметил он.

Ранее Госпогранкомитет республики заявил, что польские силовики пытались вытеснить на белорусскую территорию афганских беженцев.

В последние месяцы резко выросло число мигрантов из Ближнего Востока, которые пытаются попасть из Белоруссии в Литву, Латвию и Польшу. В Евросоюзе утверждают, что Минск использует беженцев как оружие для «гибридных атак» на Запад. Миграционный кризис разразился после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с ЕС пригрозил ослабить контроль за границей.