В ООН призвали Польшу принять застрявших на границе с Белоруссией мигрантов

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвали Польшу принять группу мигрантов из Ближнего Востока, застрявших на границе с Белоруссией. Об этом 24 августа сообщает «Интерфакс».

Представитель Управления в Польше Кристин Гойе попросила власти страны «открыть доступ на их территорию для этих людей и оказать им медицинскую, юридическую и психологическую помощь». Гойе отметила, что в международной организации обеспокоены ситуацией с данной группой мигрантов.

Ранее стало известно, что несколько десятков человек попытались незаконно пересечь границу Польши со стороны Белоруссии. Достигнув нейтральной территории, они оказались заблокированы польскими пограничниками с одной стороны и белорусскими — с другой. В таком положении мигранты находятся уже две недели.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не готова пропускать из-за опасения, что это повлечет за собой увеличение миграционного потока. Позже власти решили предоставить мигрантам палатки, пижамы и спальные мешки.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался после того, как в конце мая президент Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов и наркотрафиком.