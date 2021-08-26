ЕСПЧ обязал Латвию и Польшу обеспечить застрявших на границе беженцев жильем

Латвия и Польша обязаны обеспечить жильем, продуктами, чистой водой и медикаментами всех нелегальных мигрантов, застрявших на границе с Белоруссией. Об этом говорится в предварительном решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Отмечается, что жалобы получили название «Амири и другие против Польши» и «Ахмед и другие против Латвии». Суд удовлетворил запрос истцов и наложил на руководство республик обеспечительные меры, постановив выдать беженцам все необходимое для поддержания приемлемых условий существования.

При этом, как утверждается в документе, решение не следует расценивать как требование пропустить нелегалов на свою территорию. «Мера будет действовать три недели, до 15 сентября включительно», — говорится в решении ЕСПЧ.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад. При этом белорусские власти отказываются впускать беженцев обратно.

Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Предположительно, белорусское руководство использует туроператора «Центркурорт» для переправки выходцев из Сирии, Афганистана и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.