Литовские пограничники пригнали группу нелегалов к белорусской границе

Литовские пограничники вытеснили беженцев к белорусской границе и натравили на них собаку

Литовские пограничники пригнали группу беженцев к белорусской границе. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного пограничного комитета (ГПК) Белорусии.

По данным ведомства, инцидент произошел на участке Лидского погранотряда. Пограничники из Литвы натравили служебную собаку на группу из 17 нелегальных мигрантов и вытеснили их таким образом к территории Белоруссии.

В ГПК рассказали, что иностранцы попросили литовцев предоставить им статус беженцев, однако вместо этого нелегалов «доставили к белорусской границе под угрозой применения физической силы и оружия».

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обвинила Белоруссию в съемке постановочных роликов об «избиении» мигрантов литовскими пограничниками. По ее мнению, Минск крайне заинтересован в распространении информации о нарушении Вильнюсом прав человека.

В июле власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, попадающих в страну с территории Белоруссии. В сложившейся ситуации литовские власти обвинили белорусскую сторону и лично президента республики Александра Лукашенко. Предполагается, что Минск наладил переправку мигрантов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза с помощью своего национального туроператора «Центркурорт» и зарабатывает на этом.