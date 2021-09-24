В Кремле оценили введение американских санкций против 35 россиян

Возможное принятие США новых санкций в отношении 35 российских чиновников, топ-менеджеров и других лиц является наихудшим сценарием развития отношений двух государств. Кроме того, это перечеркнет «дух Женевы». Такую оценку дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, данному законопроекту предстоит пройти несколько интеграций. Остается вопрос, прислушается ли администрация США к рекомендациям относительно санкций, добавил Песков. «Это существенно перечеркнуло бы "дух Женевы" и даже те скромные надежды на налаживание, восстановление какого-то субстантивного диалога, который появился после Женевы», — заключил представитель Кремля.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что принятие нового законопроекта по внесению в санкционный список россиян будет необдуманным шагом со стороны США. По ее утверждению, новый законопроект демонстрирует «кадровый голод» в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России. Так, рекомендуется ввести санкции против 35 российских граждан, среди которых премьер-министр страны Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, председатель ЦИК России Элла Памфилова и другие.