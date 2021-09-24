В конгрессе США одобрили новые антироссийские санкции

Палата представителей США приняла оборонный бюджет на следующий финансовый год, принятый 316 голосами документ против 113 предусматривает ужесточение санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, инициатива позволит наложить рестрикции на суверенный долг России. Также под санкциями может оказаться трубопровод «Северный поток-2». Кроме того, документ допускает возможность введения санкций в отношении 35 граждан, включая министров, бизнесменов и журналистов. Попавшим под его действие запрещается въезд в Штаты, арестовываются их активы в американских банках.

Впрочем, одобрение оборонного бюджета нижней палатой американского парламента не означает автоматическое вступление его в силу. Сенат Конгресса США также представит свою версию документа, после чего обе палаты должны будут выработать единый бюджет и проголосовать за него.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что принятие нового законопроекта по внесению в санкционный список граждан России будет необдуманным шагом со стороны США. «Становится все сложнее предугадать, какого рода внутриполитические упражнения антироссийской направленности предпримут энтузиасты на Капитолийском холме», — заявила дипломат. По ее словам, новый законопроект демонстрирует «кадровый голод» в Вашингтоне.