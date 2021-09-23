В Кремле прокомментировали идеи по новым санкциям США против россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идеи членов Конгресса США о новых санкциях против 35 россиян внутрипарламентскими упражнениями. Его комментарий приводит РИА Новости.

Представитель Кремля пояснил, что для формализации и активизации санкций необходимо пройти очень длительный путь. «То, что в Конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом не любят нашу страну, это не секрет ни для кого», — добавил он.

По мнению Пескова, такие проекты пока рано комментировать.

Такой же позиции он придерживается по вопросу возможного ужесточения санкций США против суверенного долга России, передает ТАСС. «Это идеи, которым предстоит еще пройти очень длинный бюрократический, политический путь <...> Будем комментировать, когда это будет более или менее окончательную форму принимать», — заключил представитель Кремля.

Ранее 23 сентября стало известно, что комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который может предусматривать санкции в отношении 35 россиян. В списке оказались премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, санкции могут ввести против бизнесмена Романа Абрамовича, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста и ряда других лиц.