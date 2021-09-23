В Совфеде прокомментировали введение конгрессом США санкций против 35 россиян

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов назвал введенные конгрессом США санкции против 35 россиян «высосанными из пальца». Такой комментарий он дал в интервью «Известиям».

По его утверждению, в причинах антироссийских санкций не следует искать логику, ведь в США с августа 2017 года действует закон, в соответствии с которым ужесточение рестрикций должно происходить едва ли не ежеквартально.

«Вот они высасывают из пальца причину и в соответствии с этой бюрократической формальностью продолжают, как им кажется, сдерживать Россию при помощи такого рода незаконных рестрикций», — уточнил Климов. Он добавил, что Россия всегда отвечает на такие недружественные выпады. Кроме того, ответ всегда бывает адекватным, заключил сенатор.

Ранее стало известно, что комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который может предусматривать санкции в отношении 35 россиян. В списке оказались премьер-министр страны Михаил Мишустин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, санкции могут ввести против бизнесмена Романа Абрамовича, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста и ряда других лиц.