Россия пригрозила США чувствительным ответом за санкции против 35 россиян

Сенатор Джабаров: ответ на санкции США против чиновников РФ будет чувствительным

Россия пригрозила США чувствительным и ассиметричным ответом за санкции против 35 россиян. Таким образом первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал законопроект палаты представителей конгресса США, передает РИА Новости.

Сенатор отметил, что американские политики боятся правды российских СМИ, вводя ограничения против гендиректора Первого канала Константина Эрнста и главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян.

«Конгрессмены США стремятся ухудшить отношения с Россией, испугавшись настроя американского президента Джо Байдена на налаживание отношений между странами. Они собрали все в одну кучу — и политиков, и экономистов, и общественных деятелей», — добавил Джабаров.

Сенатор указал, что вводить санкции против первых лиц государства недопустимо, имея в виду предложенные ограничения против премьер-министра Михаила Мишустина. Он также выразил недоумение тем, что в список попал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который может предусматривать санкции в отношении 35 россиян.

В списке оказались премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.

Также ограничения могут ввести в отношении бизнесмена Романа Абрамовича, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, гендиректора «Первого Канала» Константина Эрнста и ряда других лиц.

