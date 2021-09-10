В Совете Федерации назвали данью моде продление ЕС санкций против граждан России

Продлевая из раза в раз на полгода персональные санкции в отношении российских и украинских граждан за «подрыв территориальной целостности» Украины Евросоюз «сам себя успокаивает», что таким способом борется с российской «агрессией». Так соответствующее решение Совета ЕС прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает RT в пятницу, 10 сентября.

«На самом деле это дань такой моде русофобской... и не более того», — констатировал он.