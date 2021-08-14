Политолог назвал условие снятия санкций ЕС с России

Евросоюз (ЕС) может снять санкции с России только в том случае, если будет урегулирован конфликт на востоке Украины. Такое условие в разговоре с РИА Новости назвал доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.

По мнению Каневского, вся санкционная политика ЕС против России связана с нерешенным конфликтом на Украине. Ответственность за его урегулирование лежит на всех сторонах, включая Россию и Украину, так что, по словам политолога, отказ Киева от выполнения минских соглашений не подтолкнет Брюссель к снятию ограничений с Москвы.

«Режим санкций напрямую завязан на роли России в урегулировании конфликта. То, что Киев не выполняет минские соглашения, не означает автоматического снятия санкций с России. Этого не следует из текста ни минских соглашений, ни санкционных законов», — сказал специалист.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа может в ближайшее время снять санкции с России из-за ошибки Киева. Политик считает, что на это решение западных лидеров может подтолкнуть отказ Украины от выполнения Минских соглашений.