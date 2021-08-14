На Украине спрогнозировали снятие санкций Европы с России из-за ошибки Киева

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» предположил, что Европа может в ближайшее время снять санкции с России из-за ошибки Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик считает, что на это решение западных лидеров может подтолкнуть отказ Украины от выполнения Минских соглашений. Он напомнил, что президент страны Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, которая предполагает децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса.

«Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел», — сказал Мураев. Он добавил, что санкции против России ударили по товаропроизводителям Европейского союза, которые недополучают «десятки миллиардов».

«Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? <…> Поверьте, им плевать на Украину», — отметил политик.

12 июля Европейский союз продлил на полгода экономические санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. Санкции останутся в силе до 31 января 2022 года. Сообщается, что решение было принято по итогам оценки выполнения Минских соглашений.

