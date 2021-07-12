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В Госдуме оценили продление ЕС экономических санкций против России

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Алексей Чепа
Алексей Чепа
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Решение Европейского союза (ЕС) продлить экономические санкции против России — это попытки скрыть «слабость» Европы, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такую оценку парламентарий высказал в разговоре с RT.

Чепа объяснил, что Европа, наоборот, нуждается в России. Он привел в пример позиции таких стран, как Германия, Франция и Италия — их политики не раз говорили «о необходимости налаживать двусторонние отношения с Россией».

Он также отметил, что само по себе решение о санкциях из-за невыполнения Минских соглашений — «странная позиция», так как вина за их невыполнение лежит не на Москве, а на Киеве.

«Россия сделала все, чтобы эти решения могли быть выполнены, и Европа не все, но многое сделала, и полностью саботирует это Украина», — сказал депутат.

12 июля Европейский союз продлил на полгода экономические санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. Санкции останутся в силе до 31 января 2022 года. Сообщается, что решение было принято по итогам оценки выполнения Минских соглашений.

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