В Крыму назвали истерией санкции Украины против России из-за выборов

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины, которые было решено ввести против России из-за организации выборов в Госдуму. Его слова передает РИА Новости.

Как подчеркнул Малышев, эти ограничения не первые и не последние, которые решил ввести Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Он подчеркнул, что санкции «никоим образом» не повлияют на работу избирательной системы полуострова. «Я очень спокойно отношусь ко всем этим санкциям. Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии», — сказал он.