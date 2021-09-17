На Украине ввели санкции против организаторов выборов в Госдуму в Донбассе

На Украине ввели санкции в отношении организаторов выборов в Госдуму для жителей Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против организаторов избирательного процесса в Госдуму в Крыму и для жителей самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

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По его словам, на заседании был озвучен доклад Службы безопасности Украины (СБУ) о «нарушениях» со стороны российских властей в процессе организации выборов. «Все участники этого процесса будут под санкциями нашей страны. Мы сегодня отработали первый список этих лиц», — сказал Данилов.

Он рассказал, что, помимо 53 членов территориальной избирательной комиссии (ТИК) и 33 кандидатов в депутаты, в список попали семь должностных лиц ФСБ, которые, по его словам, имели отношение к «отравлению» Алексея Навального (основатель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признанного экстремистской организацией и запрещенного в России).

С 17 по 19 октября проходят выборы в Госдуму. Принять участие в голосовании смогут также жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие российские паспорта. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество расширить санкции против России.

В ведомстве отметили, что привлечение к голосованию жителей Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса «существенно исказит» результаты выборов в Госдуму и «поставит под сомнение их легитимность».

Ранее сотрудники СБУ сообщили о выявлении массовой раздачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР накануне выборов в Госдуму.