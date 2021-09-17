МИД Украины заявил об уничтожении инфраструктуры мирного процесса в Донбассе

Россия продолжает маскировать нежелание выполнять свои обязательства по Донбассу за «шумными выпадами» своих дипломатов и стремится уничтожить всю инфраструктуру мирного процесса. С такими обвинениями в разговоре с агентством «Интерфакс-Украина» выступил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко.

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По его словам, об этом свидетельствует нежелание Москвы продлевать мандат ОБСЕ на своей границе, саботаж встречи в Нормандском формате и «затягивание петли на шее» жителей Донбасса. «Последние примеры доминирования в Москве логики на дальнейшую эскалацию — незаконная организация в Крыму и на Донбассе выборов в Госдуму», — заявил Николенко.

Он также заверил, что «ключ от мира» в регионе находится в руках российских политиков, в то время как Украина всегда была «готова к прогрессу». «Мы четко понимаем с кем имеем дело. А поэтому надеемся как на дипломатию, так и армию», — добавил спикер.

Ранее спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина прорабатывает возможность наступления в Донбассе на случай тяжелой болезни президента России Владимира Путина. «У нас будет три-пять дней для решения вопроса», — сказал дипломат.