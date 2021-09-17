Украина запланировала начать наступление в Донбассе на случай болезни Путина

На Украине рассказали о планах Киева начать наступление в Донбассе в случае болезни Путина

Украинское руководство прорабатывает разные сценарии возвращения Донбасса под свой контроль, не исключая и силовых вариантов при удобном случае. С таким заявлением выступил спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, пишет «Страна.ua».

По словам чиновника, приоритетом для страны является политико-дипломатическое урегулирование ситуации, однако она уже сейчас готовится к наступлению на случай болезни президента России Владимира Путина. «Второй вариант — военный путь. Например, Путин тяжело заболел, и у нас будет три-пять дней для решения вопроса», — сказал Арестович.

Ранее спикер указывал, что Киев располагает готовым планом по силовому захвату Донецка и Луганска. Он уточнил, что в случае начала боев Вооруженные силы страны (ВСУ) сначала окружат крупные города и отрежут пути снабжения, а потом возьмут под артиллерийский огонь восточную границу самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы в любой момент захватить территории ДНР и ЛНР, если такой приказ даст верховный главнокомандующий. Он заверил, что с 2014 года боеспособность украинской армии существенно возросла.