Песков рассказал о состоянии Путина

Песков: президент Путин чувствует себя хорошо

Находящийся на самоизоляции президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Хорошо. Как обычно», — ответил представитель Кремля на вопрос о состоянии президента России.

Ранее Песков рассказал, что случаи заболеваний COVID-19 в окружении Путина произошли среди людей, которые обеспечивают его быт, работу и безопасность.

Президент России Владимир Путин будет соблюдать режим самоизоляции из-за того, что в его близком окружении были обнаружены случаи заражения коронавирусом. По словам Пескова, у президента наблюдается высокий титр антител к COVID-19.