В Кремле рассказали о заболевших COVID-19 в окружении Путина

Песков: заболевшие COVID-19 в окружении Путина обеспечивают его работу и быт

Десятки заболевших COVID-19 в окружении президента России Владимира Путина — это люди, обеспечивающие работу, быт, а также безопасность главы государства. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Он уточнил, что в обеспечении работы и жизнедеятельности Путина участвует достаточно большое число людей. По утверждению пресс-секретаря президента, кто-то был заражен, и поскольку общение происходит между членами группы обеспечения, произошло инфицирование ряда сотрудников.

Песков добавил, что в настоящее время проводится необходимое тестирование главы государства на COVID-19. Кроме того, Путин работает в обычном режиме.

Представитель Кремля также утвердительно ответил на вопрос, хватает ли сейчас людей для обеспечения безопасности и работы президента России.

Ранее глава государства сообщил, что в его окружении COVID-19 заболели несколько десятков человек. С одним из заразившихся он близко общался целый день. Поэтому президент объявил о вынужденном уходе на самоизоляцию. Участие в саммите ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе он примет в режиме онлайн.