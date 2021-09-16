Путин рассказал о сроках своей изоляции

Президент Путин заявил, что будет находиться на изоляции несколько дней

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), рассказал о сроках своей изоляции. Его слова в четверг, 16 сентября, приводит ТАСС.

Глава государства заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции несколько дней.

Ранее российский лидер сообщил, что в его окружении COVID-19 заболели несколько десятков человек. С одним из заразившихся Путин близко общался целый день. В связи с этим президент сообщил о вынужденном уходе на самоизоляцию. Участие в саммите ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе он примет в режиме онлайн.

13 сентября стало известно, что Путин может уйти на самоизоляцию после того, как среди людей в его близком окружении были выявлены случаи заражения коронавирусом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом уточнял, что глава государства сдал ПЦР-тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. По его словам, Путин чувствует себя прекрасно.