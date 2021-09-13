Путин заявил о проблемах с заболеваемостью COVID-19 в его окружении

Путин заявил, что может уйти на карантин из-за заболеваемости COVID-19 в его окружении

Президент России Владимир Путин заявил, что многие из его окружения заболели COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время медики помогают разобраться с данной ситуацией. Глава государства не исключил, что из-за проблем с заболеваемостью сам может уйти на карантин, так как в его окружении много людей болеют.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва во время пандемии коронавируса показывает пример эффективных и слаженных действий. Он также поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина за эффективность всей управленческой команды города.

В России за последние сутки выявили 18 178 новых случаев COVID-19. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Москве (2022), Санкт-Петербурге (805) и в Московской области (758). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (11), Ненецком автономном округе (11) и в Магаданской области (24).