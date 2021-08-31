Россия
 
Последние новости
В Кремле отреагировали на скандал с «Тануки» и «Мужским государством»
Казахские ветераны «горячих точек» пригрозили смертью депутатам Госдумы
Песков оценил влияние США на решения Зеленского
Травивший тараканов россиянин пострадал от взрыва
В Кремле уточнили получателей новых выплат военным
Лавров заявил об изменении украинской позиции по крымскому вопросу
Талибы рассказали о прогрессе в переговорах с сопротивлением в Панджшере
Финляндия отменит социальную дистанцию в два метра
Новый альбом Канье Уэста побил мировые рекорды музыкальных стриминг-сервисов
Политолог назвал НАТО главным врагом украинского народа
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле рассказали о здоровье Путина после вакцинации от COVID-19

Дмитрий Песков: Владимир Путин благодаря вакцинации обладает необходимым уровнем антител
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин после вакцинации от COVID-19 обладает достаточным уровнем антител. О здоровье российского лидера рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Мы вас можем заверить, что президент активно работает, и, действительно, вакцинация дала свой положительный эффект. Он обладает необходимым защитным уровнем антител», — заявил Песков.

30 августа Владимир Путин заявил о высоком уровне антител после прививки.

Ранее Путин рассказал, что сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кремле оценили важность проблемы конфликтов между мигрантами
Путин рассказал об уровне антител после вакцинации
Путин привился «Спутником V»