В Кремле рассказали о здоровье Путина после вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин после вакцинации от COVID-19 обладает достаточным уровнем антител. О здоровье российского лидера рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Мы вас можем заверить, что президент активно работает, и, действительно, вакцинация дала свой положительный эффект. Он обладает необходимым защитным уровнем антител», — заявил Песков.

30 августа Владимир Путин заявил о высоком уровне антител после прививки.

Ранее Путин рассказал, что сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V».