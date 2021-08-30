Президент Путин рассказал о хороших показателях антител после вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин рассказал об уровне антител после вакцинации от коронавируса. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает РИА Новости.

«У меня держатся все эти показатели хорошо», — сказал Путин.

Ранее Путин рассказал, что сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря 2020 года, однако для категорий граждан из групп риска прививка была доступна с 5 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.