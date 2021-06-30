В Госдуме оценили перспективы роста вакцинации после данных о прививке Путина

Известие о том, что президент России Владимир Путин привился вакциной «Спутник V», принесет «определенные последствия». Таким мнением в ходе беседы с «Лентой.ру» поделился заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Николай Говорин.

По его убеждению, это важная информация для большинства населения. Люди знали, что Путин привился, но теперь, когда им рассказали какую вакцину он предпочел, граждане «смогут наконец развеять свои сомнения и решиться на вакцинацию», пояснил депутат.

«Я думаю, это будет иметь определенные последствия, потому что это человек, которого знают абсолютно все. Он открыто об этом говорит, и это правильно. Так должны делать и другие чиновники. Мы же не скрываем, вот я, например, вакцинировался. Сейчас буду прививаться второй раз, потому что титр антител уже снизился, шесть месяцев прошло, ну и потому что мы ведем такую активную работу, ездим, встречаемся с людьми, поэтому надо вакцинироваться. Это единственный способ защитить себя, близких, ну и в конечном счете снизить риск тяжелого течения заболевания, если все-таки заразишься», — заверил Говорин.

Он сообщил, что также намерен привиться «Спутником V». Такое решение политик принял на прошлой неделе. Ранее он прививался «ЭпиВакКороной».

По словам Говорина, сейчас проводится серьезная информационная работа в отношении граждан, поддерживающих «антипрививочное» движение. «Мы видим, что увеличивается число людей, готовых привиться, увеличиваются очереди за вакциной, увеличивается само ее количество. Третья волна коронавируса с такими серьезными последствиями, высоким уровнем контагиозности, вовлеченностью молодых людей, а не только пожилых, плюс беременных женщин создает реальные угрозы. Поэтому люди идут вакцинироваться», — отметил политик.

Ранее Путин во время прямой линии заявил, что правоохранительные органы должны эффективнее работать в направлении борьбы с продажей поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.