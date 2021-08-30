В Кремле оценили важность проблемы конфликтов между мигрантами

В Кремле не видят важной проблемы в массовых конфликтах с участием мигрантов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 30 августа.

«Если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов», — сказал он.

Также Песков прокомментировал идею обновления правил въезда трудовых мигрантов в Россию. По его словам, говорить об этом преждевременно.