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Путин учредил почетный знак «За успехи в труде»

Президент России Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде»
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин учредил почетный знак «За успехи в труде». Текст соответствующего указа главы государства в понедельник, 13 сентября, опубликован на официальном сайте Кремля.

Награждение почетным знаком «За успехи в труде» станет формой поощрения трудовых коллективов, организаций и учреждений в различных сферах, а также за иные заслуги перед государством за пять лет. При этом повторное награждение не предусмотрено.

Почетный знак будет выполнен из ювелирной латуни с серебрением и золочением, а также покрыт эмалью. Он получит форму венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета, по центру которого на фоне цветов российского флага будет изображен государственный герб с надписью: «За успехи в труде».

В августе сообщалось, что президент России учредил орден и медаль за работу в области культуры и искусства. Согласно указу главы государства, орденом могут быть награждены создатели театральных спектаклей, кино, литературных и музыкальных произведений, концертных и цирковых программ, теле- и радиопередач.

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